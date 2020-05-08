Более 200 жителей Приангарья привлекли к ответственности за нарушение режима самоизоляции 6 и 7 мая

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За нарушение режима самоизоляции 6 и 7 мая правоохранители Иркутской области привлекли к административной ответственности 202 жителя региона. Проверки продолжаются и на автодорогах области. Сотрудники ГИБДД Приангарья выдали автомобилистам 999 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции.

Как сообщает пресс-служба главы региона, в отношении нарушителей составлено 66 протоколов об административных правонарушениях.

Сотрудники администрации Иркутска совместно с представителями правоохранительных органов за минувшие сутки проверили 1926 объектов торговли и пунктов оказания услуг населению. Из 1140 точек, чья деятельность разрешена, нарушения санитарных и других норм были зафиксированы в 21. Из проверенных 768 точек, которым не разрешено работать с данных эпидемиологических условиях, все были закрыты.

Напомним, в соответствии с Указом губернатора Иркутской области, на территории Иркутска и региона с 1 по 11 мая разрешена деятельность магазинов, которые реализуют продукты и товары первой необходимости, а также аптек. Работа торговых центров и торговых домов в этот период не рекомендована.