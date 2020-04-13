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Общество
14.04.2020

Более 21 тысячи больничных листов в Иркутской области выдано дистанционно

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при Законодательном собрании Иркутской области выступила с докладом руководитель регионального Фонда социального страхования Яны Соболь.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», она рассказала о нововведениях в законодательстве в связи с пандемией. В частности, больничный лист онлайн можно оформить работающим гражданам, прибывшим из зарубежных стран. Более 21 тысячи больничных листов в Иркутской области выдано дистанционно. Их получили жители, прибывшие из-за границы, и граждане старшего возраста, кто находится в зоне риска. Также такой больничный могут получить и работающие члены семьи.

Выплата по листу временной нетрудоспособности происходит в полном объеме и только за счет средств Фонда соцстрахования. Еще одно из важных постановлений касается работающих людей старшего поколения, они также получают право уйти на больничный.

Ко всему прочему, размер пособия по временной нетрудоспособности не может быть меньше МРОТ, при этом учитываются коэффициенты для северных и южных районов, страховой стаж.

Со всей информацией можно ознакомиться на сайте Регионального ФФС, а также уточнить детали по телефону горячей линии в Иркутской области – (3952) 39-99-99.

В ходе заседания штаба о мерах, принимаемых в правительстве Иркутской области, рассказала член регионального политического совета партии «Единая Россия», и.о. заместитель председателя правительства Валентина Вобликова. На утро 14 апреля в регионе 40 человек с коронавирусом. Плюс один заболевший за сутки. Одна пациентка сейчас находится в тяжелом состоянии в Иркутской областной инфекционной больнице. Около 18 тысяч тестов на новую инфекцию проведено лабораторно.

На самоизоляции в данный момент – почти 4 тысячи человек. Снято с этого режима уже более 9 тысяч жителей. На особом контроле врачей находятся все пациенты с внебольничной пневмонией и их также обследуют на наличие коронавируса.

На видеосвязь со штабом вышли председатели дум муниципалитетов. Первый заместитель секретаря ИРО партии «Единая Россия», спикер регионального парламента Александр Ведерников призвал доводить достоверную и оперативную информацию до своих жителей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Чистая страна» Виталий Перетолчин.

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