ТЕМЫ
Архив
< Май 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Общество
26.05.2019

Более 30 мероприятий проходят в Иркутской области в честь 80-летия окончания боев на Халхин-Голе

Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и монгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии, прошло в правительстве Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора.

В областной план вошли 32 мероприятия от министерства по молодежной политике Иркутской области, министерства спорта, министерства образования, министерства культуры и архивов, Иркутской областной молодежной общественной организации поисково-краеведческих отрядов «Дань Памяти», Федерации альпинизма Иркутска, учебного Центра «Эдельвейс», горного клуба «Байкал». Уже реализовано 13 мероприятий. К примеру, в Усть-Кутском районе состоялась научно-практическая конференция «Халхин-Гол – глазами внуков и правнуков», а в образовательных учреждениях региона прошли уроки мужества «Герои неизвестной войны».

Впереди еще ряд мероприятий. Это слет поисково-краеведческих отрядов, викторины, выставки и экспозиции, экскурсии в музеи, военно-спортивные игры и спартакиады, встреча молодежи Иркутской области и Монголии, восхождения на вершину Саян Мунку-Сардык и многое другое.

– Уверен, что историческая память о тех событиях должна бережно храниться и передаваться нашим потомкам. Наш долг сегодня в том, чтобы передать правду о подвиге советского и монгольского народов молодому поколению. Именно поэтому в Иркутской области широко отмечается эта победа, – отметил губернатор региона Сергей Левченко.

СПРАВКА:

В мае-августе 1939 года на реке Халхин-Гол в Восточной Монголии произошел конфликт между советскими и японскими войсками. Поводом для него послужили территориальные споры между Монголией и Маньчжоу-Го. СССР и Япония были гарантами территориальной целостности данных государств. Победа СССР в конфликте сыграла решающую роль в ненападении Японии на нашу страну. В декабре 1941 года во время битвы под Москвой Германия требовала от Японии напасть на СССР. Как считают историки, именно поражение на Халхин-Голе удержало Японию от вторжения на территорию СССР на Дальнем Востоке. Эта победа предотвратила войну СССР на 2 фронта и сохранила территориальную целостность Монголии.

Тэги:
 
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Другие новости раздела «Общество»:
Более 30 мероприятий проходят в Иркутской области в честь 80-летия окончания боев на Халхин-Голе26.05.2019
Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание организационного комитета по проведению мероприятий, посвященных 80-летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и монгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии, прошло в правительстве Иркутской области, сообщает пресс-служба губернатора.
Более двух тысяч иркутян приняли участие в городском велопараде26.05.2019
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более двух тысяч иркутян присоединились к всероссийской акции велопарадов 26 мая.
Иркутские волонтерские организации приглашают к участию в конкурсе «Доброволец России»26.05.2019
Иркутск, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Минприроды России приглашает иркутские волонтерские организации принять участие в ежегодном конкурсе «Доброволец России» в номинации «Вокруг меня».
В Иркутске определены полуфиналисты Байкальской лиги КВН 2019 года25.05.2019
Иркутск, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Стали известны названия команд-полуфиналистов одиннадцатого сезона Байкальской лиги КВН. Серия игр этапа четвертьфинала завершилась в Иркутске.
В Иркутской области работает горячая линия «Продали алкоголь несовершеннолетнему – позвони!»25.05.2019
Иркутская область, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области организует работу горячей линии «Продали алкоголь несовершеннолетнему – позвони!».
Более 135 тонн макулатуры собрали участники конкурса «Скажи мусору нет» в Иркутской области25.05.2019
Иркутская область, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 135 тонн макулатуры собрали в Иркутской области участники конкурса «Скажи мусору нет».
Мир азарта: особенности Азино и перенасыщенный азиатский рынок гемблинга 24.05.2019
Интернет, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Пока в Японии строится целая казино-индустрия, пока азиатский рынок показывает такие результаты, что эксперты говорят о его перенасыщенности, на просторах отечественных сетевых казино всё спокойно. Сетевое заведение Азино, которое располагается по ссылке azino777-mob.com, готово предоставить клиентам привычный ассортимент азартных развлечений.
В Иркутске более 150 человек приняли участие в тренировке по тушению торфяников24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на Плишкинском тракте прошла тренировка по предупреждению и недопущению распространения природного (торфяного) пожара на территории садоводства.
Более 30 студентов Иркутского авиационного техникума приняли участие в акции по профилактике ВИЧ-инфекции24.05.2019
Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» департаментом здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска совместно с Центром СПИД 22 мая для студентов Иркутского авиационного техникума организована и проведена акция по профилактике ВИЧ-инфекции.
Около двух тысяч человек планируют привлечь в студотряды Иркутской области24.05.2019
2019-05-24-04-57-20
Иркутская область, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году в студенческие отряды Иркутской области планируется привлечь около двух тысяч человек. В прошлом году их было чуть больше 1,8 тысяч. Об этом 24 мая на пресс-конференции сообщил командир регионального штаба Иркутского регионального отделения Российского союза молодёжи Руслан Манатов.
Виды и особенности ипотеки в 2019 году 23.05.2019
-----2019--
Российская Федерация, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ипотека — вид залогового кредитования, когда приобретаемую недвижимость закладывают банку до исполнения обязательств по ипотечному договору. Если заемщик перестает платить, он теряет право собственности, которое передают кредитному органу. Затем недвижимость уходит с молотка. Однако прекращение внесения платежей по ипотеке — часто результат незнания особенностей этого вида кредита. Поэтому мы разберем все тонкости ипотечного кредита, а рассчитать ипотеку вы сможете на удобном калькуляторе: чтобы точно знать — вплоть до копейки — сколько вы должны банку и когда обязаны погасить ипотеку без кредитной кабалы.
Нужно ли бизнесу внедрение 1C? 23.05.2019
Российская Федерация, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Без компьютерных технологий на современных предприятиях обойтись просто невозможно. Всё-таки в бизнесе XXI века необходимо учитывать такое огромное количество разнообразных деталей и особенностей, что уместить всё на бумаге было бы очень и очень непросто, зато компьютерные программы могут справиться с такими задачами на ура. На современных предприятиях решением многих рабочих проблем и отличной возможностью для автоматизации рабочих процессов становится внедрение 1C. Но что же это такое на самом деле?
Самые холодные слоты казино Чемпион23.05.2019
2019-05-23-19-15-04
Интернет, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В сетевых казино можно найти немало разнообразных азартных развлечений. Где-то есть довольно популярные у нас 3D-рулетки, в других заведениях встречается покер и блэкджек, в третьих можно поиграть в турнирах с самыми настоящими игроками. Но самым популярным и известным развлечением сетевых казино всё-таки остаются игровые автоматы. Казино Чемпион исключением не стало, так что давайте посмотрим на разнообразие игровых аппаратов этого заведения.
За время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Приангарье заболевание выявлено у 59 человек23.05.2019
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - За время акции «Стоп ВИЧ/СПИД» в Приангарье заболевание выявлено у 59 человек из 12 тысяч прошедших обследование.
День города иркутяне будут отмечать три дня23.05.2019
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутяне будут три дня праздновать День города. Программу мероприятий озвучили на организационном комитете по проведению праздника.
На юге Иркутской области на 23 мая передали штормовое предупреждение23.05.2019
-23-
Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В южных районах Иркутской области 23 мая с 13.00 до 16.00 районах ожидается шквалистое усиление северо-западного ветра с порывами до 20-25 метров в секунду, местами пройдут грозы и пыльные бури. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Читай и выбирай: небольшой совет по подбору компьютерной техники22.05.2019
Российская Федерация, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В современном мире не выжить без подходящей компьютерной техники. Кто-то будет приобретать себе обычный ноутбук, кто-то возьмёт полноценный персональный компьютер вместе с множеством комплектующих, но для всех покупателей остаётся довольно серьёзный вопрос: а есть ли какие-то важные принципы, которые необходимо соблюдать при покупке компьютерной техники?
В Иркутской области упразднили выгоревшую Бубновку23.05.2019
Киренский район, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение об упразднении выгоревшего киренского посёлка Бубновка приняли депутаты Заксобрания Иркутской области на сессии 22 мая.
Иркутян приглашают на выставку «Мир ледникового периода» 23.05.2019
Иркутск, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея с 31 мая начинает работу выставка «Мир ледникового периода».
Родственникам разрешили посещать больных в реанимации23.05.2019
Москва, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме приняли закон, позволяющий родственникам больного навещать его в реанимации.
Сохранить нужные данные и корректно завершить работу ПК помогут источники бесперебойного питания22.05.2019
Российская Федерация, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - При возникновении перебоев в электрической сети персональный компьютер может прекратить свою работу. Но на помощь в таких ситуациях приходят источники бесперебойного питания (ИБП). Эти устройства могут продлить работу ПК. Нужные файлы и внесенные данные при выигранном времени удастся сохранить и затем корректно завершить работу компьютера.
Азартная индустрия: Краснодар лидирует по спортставкам, "Адмирал Х" предлагает, заработки игорных магнатов22.05.2019
------q-q----
Интернет, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В мае текущего года агентством ZOOM MARKET был проведен федеральный соцопрос. Согласно данному исследованию, свыше 18% соотечественников уже делали спортивные ставки. Они осуществляли это через интернет или прямо в букмекерских конторах - 78% и 22% соответственно. По количеству спортставок лидирующую позицию среди российских городов занял Краснодар. За ним идут Москва и Ростов-на-Дону. 9% респондентов, которых привлекает беттинг, делают спортставки постоянно.
В Иркутске на детском фестивале всех угостят десятиметровым пирогом22.05.2019
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль детского творчества «Мы вместе» пройдет 23 мая в иркутском парке «Комсомольский».
МЧС: в Иркутской области возможно задымление населенных пунктов22.05.2019
2019-05-22-04-51-27
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из-за смены направления ветра возможно задымление некоторых населенных пунктов.
Всех школьников с ОВЗ в Иркутской области обеспечат двухразовым бесплатным питанием22.05.2019
Иркутская область, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Законопроект о двухразовом бесплатном школьном питании для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) приняли 22 мая на сессии Заксобрания Иркутской области.
Прокуратура Усть-Кута семерых бывших зеков принудительно отправила на обследование22.05.2019
2019-05-22-04-30-03
Усть-Кут, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Усть-Кута добилась того, чтобы семерых бывших заключенных в судебном порядке отправили на обследование.
Дуэт арфы и флейты, мастер-классы по икебане и экскурсии – Ботсад ИГУ зовёт на праздник сакуры22.05.2019
Иркутск, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Ботанический сад ИГУ приглашает иркутян на праздник сакуры. Его проведут 25 мая, сообщает пресс-служба Ботсада.
В России упростили порядок получения инвалидности22.05.2019
Интернет, 22.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, упрощающее порядок проведения медико-социальной экспертизы (МСЭ) для установления инвалидности. Для подтверждения инвалидности гражданин должен был пройти медико-социальную экспертизу, сообщают argumenti.ru.
Волонтёры «Большой Байкальской Тропы» рассказали школьникам об экопрофессиях21.05.2019
2019-05-21-09-59-23
Иркутский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёры Ассоциации «Большая Байкальская Тропа» при поддержке En+ Group рассказали школьникам села Большое Голоустное об экопрофессиях на специальном уроке. Интерактивное занятие, посвященное работе сотрудников охраняемых природных территорий, прошло уже в третий раз.
Школы Иркутской области начали проверять на пожарную безопасность21.05.2019
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начались проверки образовательных учреждений в преддверии последних звонков, выпускных вечеров, а также в преддверии открытия лагерей с дневным пребыванием детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутске с 1 июня волонтёры, полиция и мэрия начнут патрулировать городские водоёмы21.05.2019
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2019 года в Иркутске приступят к патрулированию водных объектов. Ежедневные рейды по местам отдыха горожан на водоемах города будут осуществляться силами сотрудников администрации, полиции, МКУ «Безопасный город» и волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутской области около 14 тысяч человек прошли операцию по эндопротезированию21.05.2019
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области около 14 тысяч человек прошли операцию по эндопротезированию. Процедура настолько обыденна, что за неделю через руки докторов Иркутского научного центра хирургии и травматологии проходит около 50 человек. Об этом рассказал завотделением травматологии Центра, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Вячеслав Васильев.
Более 300 участников ожидают на фестивале «Открытая вода»-2019 в Иркутске21.05.2019
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на площадке парка-набережной «Солнечная дорога» возле ледокола «Ангара» 25 мая пройдет фестиваль «Открытая вода»-2019. Как ожидается, мероприятие посетят более 5000 гостей, а участие в турнирах и конкурсах примут около 300 человек, сообщают организаторы.
С 2020 года детей-инвалидов в муниципальных школах Приангарья дважды в день будут кормить бесплатно21.05.2019
-2020-
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2020 года дети с ограниченными возможностями здоровья будут получать в муниципальных школах Иркутской области бесплатное двухразовое питание. Из областного бюджета на это выделят более 152 млн рублей. Такое решение было принято губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
Эксперты: россияне стали реже ездить в Молдову, Литву и Люксембург21.05.2019
Москва, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты подсчитали, в какие страны Европы россияне стали ездить реже. Для этого они сравнили купленные авиабилеты за первые четыре месяца этого года и за аналогичный период прошлого, сообщают argumenti.ru.
Читать все новости раздела «Общество»
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске