Более 30 студентов Иркутского авиационного техникума приняли участие в акции по профилактике ВИЧ-инфекции

Иркутск, 24.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» департаментом здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска совместно с Центром СПИД 22 мая для студентов Иркутского авиационного техникума организована и проведена акция по профилактике ВИЧ-инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Акция направлена на просвещение молодежи об опасности ВИЧ-инфекции, ее последствиях, а также на популяризацию здорового образа жизни, физического, умственного благополучия, на формирование у подростков навыков анализа и критической оценки информации, получаемой о ВИЧ-инфекции.

Студенты приняли участие в викторине по вопросам «Можно ли заразиться ВИЧ-инфекцией в бассейне?», «Как долго живет вирус в окружающей среде?», «Пути заражения ВИЧ-инфекцией», получили консультации по здоровому образу жизни, а также печатные информационные материалы по профилактике ВИЧ-инфекции.

22 студента по желанию прошли консультирование и бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. В профилактической акции приняли участие более 30 студентов.