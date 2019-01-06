|Общество
|06.01.2019
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Более 300 спасателей и пожарных будут дежурить в Приангарье у храмов и церквей в Рождество
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Иркутская область, 6.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Рождественскую ночь более 300 сотрудников отделов надзорной деятельности и противопожарной службы будут дежурить на объектах проведения крестных ходов в городах и поселках Приангарья.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, эти места массового скопления людей заблаговременно были обследованы специалистами на предмет пожарной безопасности. Однако в целях оперативного реагирования на возможные происшествия и возгорания во время Рождественских праздников подразделения пожарной охраны находятся в готовности.
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