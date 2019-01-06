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06.01.2019

Более 300 спасателей и пожарных будут дежурить в Приангарье у храмов и церквей в Рождество

Иркутская область, 6.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Рождественскую ночь более 300 сотрудников отделов надзорной деятельности и противопожарной службы будут дежурить на объектах проведения крестных ходов в городах и поселках Приангарья.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, эти места массового скопления людей заблаговременно были обследованы специалистами на предмет пожарной безопасности. Однако в целях оперативного реагирования на возможные происшествия и возгорания во время Рождественских праздников подразделения пожарной охраны находятся в готовности.

КООРДИНАТЫ:

  • В случае обнаружения возгорания необходимо позвонить в пожарную охрану телефон «101».
  • О случаях нарушения правил пожарной безопасности сообщать на круглосуточный телефон доверия 8 (3952) 3-99999.

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