Более 300 участников ожидают на фестивале «Открытая вода»-2019 в Иркутске

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на площадке парка-набережной «Солнечная дорога» возле ледокола «Ангара» 25 мая пройдет фестиваль «Открытая вода»-2019. Как ожидается, мероприятие посетят более 5000 гостей, а участие в турнирах и конкурсах примут около 300 человек, сообщают организаторы.

Самым главным и технически сложным событием фестиваля станет турнир водомоторников «Байкальская волна». Также в программе – соревнования среди любителей рубить и пилить дрова «Золотая щепка», кровельно-фасадный турнир «Финестра», конкурс полевой кухни «Таежный гурман», турнир по силовому многоборью на открытом воздухе «Кросс битва» и турнир по армрестлингу для любителей.

Принять участие в каждом состязании могут все желающие – для этого надо заранее зарегистрироваться на официальном сайте фестиваля openwaterfest.ru .

Также предусмотрена концертно-развлекательная программа для гостей и болельщиков, взрослых и детей, с конкурсами и подарками. Кроме того, организаторы придумали специальный конкурс для фотографов-любителей с восемью номинациями.

Организатором фестиваля «Открытая вода»-2019 выступает маркетинговый центр «Эволюция».

КООРДИНАТЫ:

Начало фестиваля в 10:00. Церемонии награждения победителей турниров и конкурсов ожидаются ближе к 20:00. Телефон для справок: 8-914-937-44-55.