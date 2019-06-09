Более 400 иркутян поучаствовали в научном фестивале «Формула доверия»

Иркутск, 10.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 июня более 400 человек приняли участие во всероссийском научном фестивале «Формула доверия» – акции, организованной «Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», создавшим детский телефон доверия 8-800-2000-122 для детей, подростков и их родителей.

Как сообщают организаторы, научный фестиваль проходил в формате квеста. Объединившись в команды, взрослые и дети поочередно проходили 11 научных станций: биологию, лингвистику, психологию, географию, логику, искусство, генеалогию, литературу, физику и даже космонавтику.

– Участникам приходилось работать над заданиями сплоченно и быстро, родители активно помогали детям. В итоге самыми легкими станциями для команд стали «физика», «лингвистика» и «искусство». На каждой из станций командам приходилось быть в тесном контакте, договариваться и работать сообща, – рассказывают организаторы.

На станции «лингвистика» родители соревновались с детьми. Взрослым пришлось «попотеть», чтобы «перевести» подростковый сленг, выбрав из трех вариантов ответов правильный. А детям - хорошо задуматься, чтобы понять какое значение имеют различные профессиональные термины. На «генеалогии» ребятам рассказали о том, откуда взялись разные традиции, и как они важны для культуры, страны и семьи.

Несколько первых команд, пришедших к финишу, смогли собрать все элементы и составить «формулу доверия» – номер телефона 8-800-2000-122, – а также получить в подарок наушники. Все остальные участники игры получили памятные призы с символикой детского телефона доверия – чтобы о нем не забыть, и чтобы всегда был под рукой. Кроме того, все гости фестиваля оставили свой рисунок на большом панно.