Более 450 жителей Иркутской области хотят вернуться из-за границы

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 450 жителей Иркутской области оформили заявления на портале госуслуг об оказании помощи по возвращению из-за границы в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

– Мы информируем наших граждан о планируемых авиарейсах. В период с 19 по 21 апреля мы оказали содействие 40 жителям региона в выезде с территории Вьетнама, Японии, Мьянмы. Проработан вопрос об их размещении в обсерваторах Владивостока, Новосибирска и Москвы. Совместно с МИД России отрабатывается схема передвижения туристов на территориях иностранных государств, чтобы была возможность добраться до аэропорта вылета, – сказала начальник управления губернатора и правительства региона по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куреленкова.

В течение нескольких дней адресно проработаны заявки жителей региона, которые находятся во Вьетнаме, Таиланде, Индии, Индонезии. Людям помогают зарегистрироваться на ближайшие рейсы. Так, на запланированные на 24 апреля рейс из Индии (Гоа-Новосибирск-Екатеринбург) зарегистрировались 16 человек, на рейс из Таиланда (Пхукет-Новосибирск-Екатеринбург) – 8 человек.

Ранее Минкомсвязь РФ запустила на едином портале госуслуг сервис для россиян, которым нужна помощь для возвращения домой из-за границы в связи с пандемией коронавируса. Контактные данные обратившихся в режиме онлайн передаются в консульские учреждения МИД России. Билеты граждане должны приобретать за свой счет. За ранее приобретенные билеты на рейсы, которые отменены из-за пандемии, авиакомпании обязаны вернуть деньги.