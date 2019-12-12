Более 50 населенных пунктов Приангарья, пострадавших от паводков, объехали дополнительные мобильные группы

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В шести муниципальных районах Иркутской области, пострадавших от паводка, сейчас работают дополнительные мобильные группы, созданные по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко.

В состав групп вошли представители министерства строительства, дорожного хозяйства региона, социального развития, опеки и попечительства, сельского хозяйства, жилищной политики, энергетики и транспорта, а также представители местных администраций. К работе мобильные группы приступили 10 декабря. Специалисты продолжат разъяснительную работы среди жителей.

Мобильные группы уже посетили более 50-ти населенных пунктов в Куйтунском, Зиминском, Тулунском, Нижнеудинском, Чунском и Тайшетском районах.

Среди вопросов, с которыми обращаются жители, компенсации за проведение капитального ремонта, а также единовременные выплаты жителям, не попавшим в зону чрезвычайной ситуации, но пострадавшим, например, в результате подтопления грунтовых вод. Специалисты разъяснили порядок предоставления компенсаций. Коллективное обращение на имя Губернатора передали жители п. Нижнеудинского района. Они попросили решить вопрос с качеством питьевой воды, в результате летних ливневых дождей были затоплены колодцы.

Были также вопросы, которые не касаются последствий летнего наводнения. В том числе жители поселка Майский Нижнеудинского района передали обращение главе региона с просьбой построить в поселке Дом Культуры.

Кроме того, одна из мобильных групп побывала у многодетной семьи Архиповых в селе Соляная Тайшетского района. Она по решению Сергея Левченко получила дополнительную единовременную денежную выплату в размере 1 млн рублей как семья, пострадавшая в результате наводнения, в которой воспитывается пять и более детей. На сегодняшний день всего принято около 90 заявлений, по 74 из них уже приняты положительные решения.

Завтра специалисты проведут разъяснительную работу с жителями Нижнеудинска и поселка Шумский Нижнеудинского района.