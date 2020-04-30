Более 50 социальных учреждений Приангарья до 12 мая ушли на полную самоизоляцию

Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 1 по 12 мая включительно вводится режим полной самоизоляции в 51 социальном учреждении станционарного типа, сообщает пресс-служба губернатора.

Речь идет о домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах, геронтологическом центре, детских домах-интернатах и так далее. Как пояснила и.о. зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова на заседании оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, эта мера направлена на сохранение жизни и здоровья тех, кто в них проживает.

– Социальные организации закрываются полностью и прекращают все сообщение с внешним миром. Их нельзя покидать даже сотрудникам – они будут находится на дежурствах весь этот период. Запрещены и все посещения, – отметила она.

Всего в этих социальных учреждениях региона будут находиться более шести тысяч человек. Из них 1519 – сотрудники, 5108 – подопечные. В группе особого риска – люди старше 65 лет, их в учреждениях 1645.