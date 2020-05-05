Более 500 протоколов составлено в отношении нарушителей правил самоизоляции за праздничные дни в Иркутской области

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 1 по 5 мая за нарушение режима самоизоляции 528 жителей Иркутской области привлечены к административной ответственности по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ.

Как сообщает пресс-служба губернатора, сотрудники ГИБДД Иркутской области выдали автомобилистам 2202 уведомления о соблюдении режима самоизоляции. В отношении нарушителей составлено 220 протоколов об административных правонарушениях. Больше всего – в Иркутске, Братске и Ангарске.

Особое внимание сотрудники правоохранительных органов уделяют безопасности детей и подростков. Напомним, что несовершеннолетние в сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации могут находиться на улице только в сопровождении взрослых, а в период с 21 часа до 7 часов утра – исключительно под присмотром родителей или опекунов. Так, за минувшие выходные выявлено 87 фактов нарушения самоизоляции несовершеннолетними. Меры административного воздействия приняты в отношении 62 родителей и 25 подростков старше 16 лет. Чаще всего подобные факты выявлялись в Братске, Усть-Илимске, Зиме, Усолье-Сибирском и Иркутске.

В Иркутске продолжаются контрольные рейды по торговым центрам. В период майских праздников сотрудники администрации Иркутска совместно с представителями правоохранительных органов, ГУ МЧС России по Иркутской области провели проверки более чем в 80 торговых центрах во всех округах города.

С 1 по 5 мая в областном центре проверено 6699 торговых точек и организаций, оказывающих услуги населению. Из 3961 учреждения, деятельность которых разрешена, нарушения были зафиксированы в 66 организациях. В основном это несоблюдение санитарных норм: отсутствовали средства индивидуальной защиты обслуживающего персонала, не соблюдались требования социальной дистанции. Из организаций, которым запрещено работать с 1 по 11 мая, проверили 2738, 55 из них продолжали свою деятельность вопреки ограничительным требованиям. Всем нарушителям выдаются уведомления, информация передается в управление Роспотребнадзора и прокуратуру.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Иркутской области № 59-уг, на территории Иркутска и региона с 1 по 11 мая разрешена деятельность магазинов, которые реализуют продукты и товары первой необходимости, а также аптек. Работа торговых центров и торговых домов в этот период не рекомендована.