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20.09.2018

Более 70 школьников приняли участие в мастер-классе «Следите за правильной осанкой с детства»

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 70 восьмиклассников школы №26 и их родители приняли участие в мастер-классе «Следите за правильной осанкой с детства».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, мероприятие проводилось в рамках реализации проекта «Здоровьесберегающие технологии в образовании», организаторами которого являются департамент здравоохранения и социальной помощи населению и департамент образования администрации Иркутска.

Мастер-класс прошел с участием специалиста одного из медицинских центров, который рассказал о распространенных заболеваниях позвоночника и их профилактике. Для закрепления полученной информации с детьми была проведена гимнастика, а также викторина. Всем присутствующим раздали информационные листовки и буклеты «Профилактика плоскостопия у детей школьного возраста», «На зарядку становись».

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