Более 70 тысяч человек поучаствовали в экопроектах фонда «Подари планете жизнь»

Иркутская область, 9.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 70 тысяч человек стали в 2019 году участниками и добровольцами природоохранных проектов, организованных благотворительным фондом «Подари планете жизнь». Постоянных добровольцев фонда чествовали 8 декабря на втором фестивале добровольческих экологических проектов «Полёвка» в кинотеатре «Художественный» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

За год добровольцы высадили почти 33 тысячи деревьев, проинформировали 3435 человек о правилах поведения на особо охраняемых территориях, собрали для переработки 151,5 т вторсырья, подготовили 160 видеороликов для занятий по экопросвещению.

Добровольцам вручили благодарности и вкусные подарки, удостоверения экоактивистов и особые благодарности за посадку деревьев.

Добровольцы городского сообщества Ecoirk приняли у гостей «Полёвки» для последующей передачи на утилизацию синтезатор и монитор, мобильные телефоны, провода, треть коробки зубных щёток и скидочные пластиковые карты. Экоактивисты рассказали всем желающим, как наладить дома сортировку отходов и где их принимают в переработку, провели квест. Кроме того, гости фестиваля передали несколько килограммов корма для подопечных частного приюта для кошек «Томасина» и собрали почти четыре килограмма пластиковых крышек, деньги от переработки которых идут на посадку деревьев.

Свою игру «По Большой Байкальской Тропе» представила на фестивале команда ассоциации «Большая Байкальская тропа». О планах по организации в Иркутской области экологического волонтерского центра рассказала руководитель региональной экологической общественной организации «Мой Байкал» Надежда Николаева. Курсанты ВСИ МВД провели квест «Реальная экология». Для добровольцев прошёл концерт и лазерное шоу. Всего фестиваль посетили более 150 участников и партнёров экологических проектов Иркутской области.

Директор БФ ППЖ Наталья Еремеева отметила, что в 2020 году формат «Полёвки» обновят.