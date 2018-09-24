Более девяти тысяч деревьев высажено для восстановления сгоревшего леса в Иркутском районе

Иркутский район, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В окрестностях деревни Куда в Иркутском районе 22 сентября состоялась посадка более девяти тысяч саженцев сосны и лиственницы для восстановления сгоревшего леса.

Как сообщают организаторы, посадки организованы в рамках проекта по восстановлению и сохранению лесов «Посадилес» при поддержке регионального министерства лесного комплекса, Движения ЭКА и компании СПЛАТ.

Посадки прошли на территории площадью 2,4 гектара, в них приняли участие около 50 активистов. Территория для посадки была специально подготовлена сотрудниками местного лесничества, которые будут ухаживать за саженцами.

Инициатором посадок выступила компания СПЛАТ, которая компенсирует свой углеродный след, сажая деревья в рамках проекта «Посадилес». За 2017-2018 годы компания высадила более 41 тысячи саженцев в пяти регионах России. В прошлом году благодаря проекту «Посадилес» при поддержке компании СПЛАТ было высажено более 12 тысяч саженцев сосны, ели и лиственницы в Шелеховском районе Иркутской области.

Все, кто не смог присоединиться к посадкам лично, могут поддержать восстановление и сохранение лесов онлайн на сайте PosadiLes.ru . Сервис вышлет фото и GPS координаты саженцев.