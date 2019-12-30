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Общество
06.01.2020

Более сотни пожарных будут дежурить в храмах Иркутской области в Рождественскую ночь

Иркутская область, 6.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Рождественскую ночь в храмах и церквях Иркутской области будут дежурить более 100 госинспекторов по пожарному надзору и пожарные населенных пунктов региона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, места массового скопления людей заблаговременно были обследованы специалистами на предмет пожарной безопасности. Только за сутки 5 января сотрудники МЧС России обследовали 25 объектов социальной сферы и три объекта религиозного назначения. Проведено 18 проверок системы противопожарной защиты объектов, задействованных в проведении рождественских мероприятий, 10 практических тренировок по эвакуации на объектах с круглосуточным пребыванием людей.

Для оперативного реагирования на возможные происшествия и пожары во время Рождественских праздников пожарно-спасательные подразделения находятся в повышенной готовности. При возгорании следует звонить на номер «101» .

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