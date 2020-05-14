Иркутск, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Более ста вызовов в день обслуживают медики иркутской поликлиники №8. Неотложная медицинская помощь в условиях пандемии в учреждении оказывается в полном объеме. Об этом рассказала заместитель главного врача по медицинской части поликлинической службы Иркутской городской больницы №8 Ольга Асауленко.

Участковые терапевты поделены на две группы: одна работает на вызовах, вторая – ведет прием в поликлинике по экстренным показаниям.

– Сейчас мы работаем в особом режиме. К пациентам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, стоящим на учете у узких специалистов, терапевт или профильный врач выезжает на дом. Вызовов очень много, в первый рабочий день после майских праздников наши терапевты обслужили более 100 пациентов, – сказала Ольга Асауленко.

В случае необходимости дополнительных исследований, пациенты сами приезжают в поликлинику, но строго по записи. При этом те, у кого наблюдаются признаки ОРВИ, попадают в здание через отдельный вход.

Кроме оказания экстренной помощи, поликлиника проводит противоэпидемические мероприятия. Две бригады медсестер ездят по домам жителей Ново-Ленино и берут анализы на COVID-19.

– Мы работаем по предписаниям управления Роспотребнадзора, забираем анализы у контактных лиц, тех, кто находится на самоизоляции по прибытии из других населенных пунктов и стран, – сообщила заведующая отделением медицинской профилактики Елена Крылова. – Выездные бригады обеспечены всеми средствами индивидуальной защиты. Они работают в специальных комбинезонах, респираторах, поверх которых при контакте с пациентом надевается еще и медицинская одноразовая маска. Две пары перчаток и две пары бахил – обязательно.

За все время работы в особом режиме – за апрель и начало мая – бригадами поликлиники № 8 было взято 1022 анализа на COVID-19, пять из них оказались положительными.