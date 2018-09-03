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03.09.2018

Более тысячи инвалидов по слуху постоянно пользуются услугами региональной диспетчерской службы

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Конференция по работе региональной диспетчерской службы (РДС) по социальному сопровождению инвалидов с нарушением слуха прошла в Иркутской области. Ее участниками стали представители Кемеровской, Томской, Новосибирской, Омской областей, Бурятии, Красноярского и Алтайского краев.

Как сообщает пресс-служба правительства Иркутской области, о деятельности службы на территории Приангарья коллегам рассказал первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства региона Алексей Макаров.

– В Иркутской области проживает более две тысячи инвалидов по слуху. Основное средство коммуникации у большинства из них – русский жестовый язык, отличающийся собственной лексикой и грамматикой. Региональные диспетчерские службы созданы для оказания экстренной и иной социальной помощи в рамках реализации программы «Доступная среда». В областном центре служба действует с октября 2016 года на базе Иркутского регионального отделения общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих». Для оборудования рабочего места оператора-переводчика было приобретено все необходимое: компьютер, радиотелефон, факсимильный аппарат, веб-камера, принтер, сканер, копир. Общая сумма составила 170 тысяч рублей, из которых 118,7 – средства федерального бюджета, 51,3 – средства областного бюджета, – отметил Алексей Макаров.

Постоянными пользователями этого сервиса в Иркутской области являются более тысячи человек: узнают телефоны экстренных служб, оформляют документы, записываются на прием в лечебные учреждения, заказывают такси, лекарства, билеты на поезд и самолет.

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