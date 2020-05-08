Больница №1 в Иркутске готовится выйти из карантина

Иркутск, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Семь отделений ГКБ №1 Иркутска продолжают работу в обычном режиме, шесть готовятся к выходу из карантина, который продлится до 23 мая. Об этом сообщили в учреждении.

– 30 апреля у одного пациента и одного сотрудника стационара был подтверждён анализ на коронавирусную инфекцию и согласно предписанию Роспотребнадзора корпус 2 был закрыт. Это отделения терапии, кардиологии, гастроэнтерологии, неврологии, экстренной хирургии и реабилитации, – сообщила главный врач клиники Любовь Лялина. – Сейчас в закрытых отделениях находится 66 сотрудников лечебного учреждения. Пациентов при получении двух отрицательных тестов на COVID-19 выписываем.

По словам главврача, в отделении экстренной хирургии лечение проходят 11, в кардиологии 8 человек. Прием новых экстренных пациентов ведут другие клиники Иркутска согласно маршрутизации, утвержденной Минздравом Иркутской области.

Персонал больницы занят лечением пациентов и подготовкой отделений к выходу из карантина.

– Все у нас есть для работы и в бытовом плане тоже, – рассказал заместитель главного врача по хирургии Артем Томаш. – В принципе мы всегда должны быть готовы к подобному повороту событий, такая у нас работа. Поэтому спокойно продолжаем делать, что делали всегда, – лечим. Конечно, применяя средства индивидуальной защиты.

По настоянию главного врача персонал больницы хранит на рабочих местах «тревожные» чемоданчики на случай экстренной изоляции.

– Весь персонал, все пациенты периодически сдают анализы на коронавирус, – заверила Любовь Лялина. – Результаты отрицательные. Поэтому после соответствующего разрешения Роспотребнадзора с 23 мая планируем выходить из карантина.