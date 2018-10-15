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15.10.2018

Больше 13 тысяч жителей Иркутской области за неделю подхватили простуду

Иркутская область, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за минувшую неделю зарегистрировали 13 тысяч 806 случаев заболевания ОРВИ, в том числе 10 тысяч 291 – среди детей до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают положительный темп прироста заболеваемости среди детей до шести лет, при этом в целом по области уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ находится ниже эпидемического порога на 44,1%.

Прививки от гриппа на сегодня поставили 482 тысяч 102 человека, в том числе 163 тысяч 437 детей. Управление Роспотребнадзора по Иркутской области напоминает, что профилактическая прививка является самым эффективным средством защиты от гриппа.

Защитный эффект после вакцинации, как правило, наступает через 8-12 дней и сохраняется до 12 месяцев, в связи с чем проведение прививок рекомендовано ежегодно в предсезонный период активизации распространения вирусов гриппа (обычно в осенний период).

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