Больше 200 жительниц Иркутской области в 2018 году хотели служить в армии по контракту

Иркутская область, 3.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На сегодняшний день военную службу по контракту проходят 18 жительниц Иркутской области. Еще 15 поступили в различные военные училища РФ. Об этом стало известно на пресс-конференции 3 октября, посвященной осеннему призыву в армию.

– Традиционно много к нам обращается девушек, в этом году, например, хотели служить в армии по контракту уже больше 200 представительниц слабого пола, при этом осенний призыв только стартовал, – сообщил начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту в регионе Александр Пинчук. – Пока что все женские вакансии в армии исчерпаны – как только одна в какой-нибудь части открывается, ее занимает одна из претенденток. Документы желающих служить в армии жительниц Иркутской области давно лежат в частях «в очереди».

Военный комиссар региона Сергей Карамышев добавил, что девушки из Приангарья достаточно активно поступают в военные училища и военные академии.

– Пока что известно о 15-ти девушках, поступивших в то или иное учебное заведение, но число еще не точное, приказы о зачислении все еще приходят, – пояснил он. – Итоговое количество жительниц Иркутской области, обучающихся в военных училищах, станет известно к концу октября.

Между тем, всего в этом году по плану на контрактную воинскую службу предполагается привлечь 650 жителей Приангарья. Из них уже отправлены в войска более 400, в том числе в весенний призыв 48 человек выбрали службу по контракту. Этой осенью рассчитывают набрать еще около сотни.

Напомним, право на прохождение воинской службы по контракту имеют граждане с высшим или средним профессиональным образованием.