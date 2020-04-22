Больше 3,5 тысяч жителей Иркутской области получили помощь от волонтёрского центра «Единой России»

Иркутская область, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Уже больше месяца «Единая Россия» направляет все имеющиеся ресурсы на оказание помощи людям, оказавшимся в трудной ситуации из-за пандемии – и человеческие, и финансовые. Адресную помощь волонтерского центра в Иркутской области уже получили более трех с половиной тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии. После сокращения управленческих и организационных расходов партии, в том числе и средств на подготовку выборов удалось приобрести транспорт для больниц Иркутска. – Наша задача помогать не только наиболее уязвимым категориям граждан: пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам, инвалидам. Но и всем жителям региона, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Активное участие в жизни Волонтерского центра принимают главы и депутаты всех уровней Иркутской области, члены Генсовета и политсовета партии, представители местных и первичных отделений «Единой России», – рассказал секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель Волонтерского центра по оказанию помощи Сергей Сокол, подчеркнув, что работа по поддержке медицинских работников и волонтеров будет продолжена. Помимо волонтерской деятельности «Единая Россия» работает на законодательном уровне Кабинет министров по инициативе партии увеличил максимальный порог ипотеки, при котором заемщик вправе оформить «кредитные каникулы». Теперь на льготы может рассчитывать больше людей. – Увеличение порога ипотечных каникул позволит получить эту меру поддержки 70 процентам людей, купивших жилье в ипотеку. Знаю, что уже сейчас жители России, в том числе и иркутяне пошли в банки с просьбой устроить им ипотечные каникулы. Но зачастую они сталкиваются с тем, что у них на руках нет справки 2НДФЛ с подтверждением снижения доходов. Это и понятно, апрель ещё не закончился. Тем не менее ипотечные каникулы можно получить задним числом. Для всех столкнувшимся с непониманием со стороны банков мною организована скорая правовая помощь, – рассказал депутат Госдумы, член президиума Генерального совета партии «Единая Россия» Александр Якубовский. Партия предложила ввести особый порядок оплаты ЖКУ во время пандемии. Он подразумевает, что управляющие компании и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами не будут начислять пеню, если человек просрочил оплату или заплатил не полную сумму за коммунальные услуги. Соответственно, предоставление ЖКУ не будет останавливаться при неполной оплате. То же касается взносов в фонд капремонта. – Начислений пени, отключений воды и электричества у людей в нынешних условиях быть не должно, – считает Сергей Сокол. В результате совместной работы Минтруда и «Единой России» инвалиды получили возможность дистанционно проходить медосвидетельствование. При этом ранее установленная группа инвалидности будет автоматически продлеваться на полгода. – Опасность заражения коронавирусом обнажила многие проблемы, зревшие в нашей стране годами. Жаль, что оперативно подобные вопросы решаются только, когда появляются экстренные вызовы. Мы живем в 21 веке, но до сих пор данная процедура требует множество бумаг, времени, и личного присутствия. Дистанционное переосвидетельствование безусловно поможет людям, но остается еще немало сложностей в процедуре оформления инвалидности. Полученный опыт дистанционной работы в период карантина может позволить сделать более удобным обращения людей с ограниченными возможностями во МСЭ. Это важный шаг, в дальнейшем мы должны окончательно избавить людей от необходимости посещения многочисленных инстанций, – заявил член регионального политического совета партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по здравоохранению ЗС Артём Лобков. Минэкономразвития поддержало предложения «Единой России» по оказанию помощи бизнесу. Среди них – право регионов самостоятельно составлять перечни предприятий, нуждающихся в поддержке из-за коронавируса, и максимально использовать возможности местных гарантийных организаций. Кроме того, партия добилась расширения списка организаций, которые могут получить льготные кредиты на выплату зарплат сотрудникам. Ранее Сергеем Соколом было направлено обращение о необходимости принятия срочных мер на региональном уровне по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса в связи с ухудшающейся экономической ситуацией в адрес врио губернатора. Также Сергей Сокол уже для рассмотрения на федеральном уровне направил пакет предложений председателю профильной межфракционной комиссии Государственной думы Дмитрию Сазонову. Иркутский политик считает, что при принятии решений по вопросам помощи малому и среднему бизнесу необходимо учесть мнение предпринимателей Приангарья. В «Единой России» предложили распространить меры поддержки бизнеса на некоммерческие организации. Ряд инициатив партии уже реализован – НКО получили отсрочку по уплате аренды госимущества. Кроме того, был введен мораторий на штрафы за неиспользование в полном объеме средств госконтрактов и непредоставление отчетности по грантам. – Помощь должна дойти до людей, это принципиально. Пандемия рано или поздно закончится, а негативные экономические последствия в связи с введением режима всеобщей самоизоляции происходят уже сейчас и с помощью откладывать нельзя. Нельзя думать, что оно потом само все рассосется. Нужно действовать, а не выжидать, – заключил Сергей Сокол Партия «Единая Россия» открыла Волонтерский центр по оказанию помощи жителям региона в связи с пандемией коронавирусной инфекции 26 марта. Уже 28 марта жители активно начали обращаться за помощью. Большинство обращений в Центр – просьбы приобрести продуктовые наборы и лекарства. Волонтеры по мере сил стараются наиболее оперативно реагировать на поступившие обращения. Помощь оказывается во всех муниципальных образованиях Приангарья. За месяц адресную помощь уже получили 3665 человек. За юридической помощью обратились 67 человек. КООРДИНАТЫ: Напомним, для того чтобы получить помощь, жителям Иркутской области необходимо позвонить по номерам: 8 914 955 75 33, 8 (3952) 34-38-12, 8 (3952) 24-02-73, 8 (3952) 24-08-59. Далее добровольцы на возмездной основе доставят из магазинов или аптек нужные товары.

Правовая помощь оказывается по номеру 8 914-005-19-05. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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