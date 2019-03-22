Иркутск, 23.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Больше 500 иркутянок приняли участие в первом городском форуме «Мир в руках женщины», который прошел 23 марта в НБ ИГУ имени Валентина Распутина.

Мероприятие организовано активом общественного движения «Женсовет» при поддержке мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. На торжественном открытии участниц форума поприветствовали председатель Иркутского общественного городского женского движения «Женсовет» Людмила Тучкова и глава города.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в рамках форума состоялись дискуссии на темы семейного права, финансовой грамотности для молодой семьи, правовой защиты детей и родителей, семейной психологии. Спикерами в семи секциях выступили квалифицированные психологи, педагоги, юристы. Кроме того, была организована работа выставки прикладного искусства, мастер-классы по рукоделию, детская игровая комната, консультации специалистов.

По итогам мероприятия принята резолюция первого городского форума «Мир в руках женщины». Участницы обратились в ней к горожанам, представителям общественных объединений, средствам массовой информации, городской администрации с предложением направить общие усилия на обеспечение полноправного, деятельного и конструктивного участия жительниц Иркутска в преобразовании и развитии родного города.