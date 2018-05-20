Больше 900 жителей Иркутской области пострадали от клещей за неделю

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за минувшую неделю к медикам из-за укусов клещей обратились 935 человек, в том числе 184 ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В лабораториях области за неделю исследовали 535 клещей. Из них заражёнными клещевым энцефалитом оказались 12, боррелиозом – 129, другими клещевыми инфекциями – 43.

Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 3 тысячи 286 случаев присасывания клещей, а за аналогичный период 2017 года – 4 тысячи 161.

В управлении Роспотребнадзора по Иркутской области напоминают, что в случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.