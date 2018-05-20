ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
21.05.2018

Больше 900 жителей Иркутской области пострадали от клещей за неделю

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за минувшую неделю к медикам из-за укусов клещей обратились 935 человек, в том числе 184 ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В лабораториях области за неделю исследовали 535 клещей. Из них заражёнными клещевым энцефалитом оказались 12, боррелиозом – 129, другими клещевыми инфекциями – 43.

Всего с начала эпидемического сезона зарегистрировано 3 тысячи 286 случаев присасывания клещей, а за аналогичный период 2017 года – 4 тысячи 161.

В управлении Роспотребнадзора по Иркутской области напоминают, что в случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске