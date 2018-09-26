Больше девяти тысяч юных иркутян побывали на летних школьных площадках

Иркутск, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Летом в Иркутске работали 77 детских лагерей при муниципальных общеобразовательных организациях. В них побывали 9116 детей и подростков, сообщает пресс-служба думы Иркутска.

В этом году дневные лагеря впервые были открыты в пяти учреждениях допобразования и при спецшколах №1 и №4. Итоги летнего оздоровительного сезона обсудили на заседании постоянной комиссии думы Иркутска по социальной политике под председательством депутата Евгения Выговского.

В этом году был проведен городской конкурс на лучший лагерь с дневным пребыванием. Победителем стал Центр детского технического творчества. Второе место заняла школа №23, третье – Дом детского творчества №3.

В летнее время работала 71 спортивная площадка: 52 при школах, еще 19 площадок организовал Городской спортивно-методический центр. Для детей проводили соревнования по футболу, баскетболу, пионерболу, легкоатлетические кроссы, Дни здоровья и другие спортивные мероприятия. Площадки посещало более 10 тысяч детей и подростков.

На базе 74-х образовательных учреждений Иркутска с марта по октябрь проводятся мероприятия по временному трудоустройству школьников. Летом в качестве подсобных рабочих трудились 953 подростка 14-18 лет. Максимальный размер зарплаты составил 7 тысяч рублей с учетом материальной поддержки от городского Центра занятости населения. С июня по август работали экологические отряды мэра в рамках проекта «Молодежь за чистый город». Участие в работе приняли 250 детей. Зарплата для одного участника также составила 7 тысяч рублей.

Особенностью мероприятий по трудоустройству в этом году стало то, что среди городов Иркутской области зарплату не ниже МРОТ подросткам обеспечил только Иркутск. На это из бюджета областного центра были выделены дополнительные средства. В дальнейшем планируется увеличить количество участников экологических отрядов мэра и, соответственно, также повысить финансирование этого проекта.

Путевки в загородные оздоровительные лагеря и санатории предоставлял Комплексный центр социального обслуживания населения. С июня по август их получили 7,7 тысячи детей. В том числе для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, было выделено 1750 путевок. Это сироты, а также дети, переданные в приемную семью и находящиеся под опекой и попечительством. Помимо этого, Центр предоставил 300 путевок для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. Вместе с тем дети получили возможность пройти медицинское лечение в стационарах, отправиться на отдых за пределы города по заявлениям от родителей и временно устроиться на работу. Из 638 подростков, состоящих на учете, этими предложениями воспользовались почти все, а именно более 80%.