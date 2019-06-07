Больше тысячи юных иркутян получили по бесплатному мороженому от депутата гордумы

Иркутск, 8.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель председателя думы Иркутска, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук к Дню защиты детей раздал детям округа бесплатное мороженое – 1,1 тысячи порций.

Как сообщает пресс-служба гордумы, для маленьких участников мероприятия организовали развлекательную программу, провели конкурсы. В небольшом празднике приняли участие около 200 детей и их родителей.

– Этой акцией мы традиционно отмечаем начало каникул и День защиты детей. Каждый ребенок получил угощение, мы раздали все мороженое. Мы делаем это для того, чтобы порадовать детей нашего округа и настроить их на новые летние мероприятия, – сказал Виталий Матвийчук.