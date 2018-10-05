Больше тысячи жителей Приангарья обратились с начала года в Роспотреб за защитой своих прав

Иркутская область, 6.10.18 (ИА «Телеинформ»), - За девять месяцев 2018 года на телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Иркутской области поступило 1060 обращений. Почти две трети из них – 67% – касались вопросов защиты прав потребителей.

Для сравнения, за январь-сентябрь 2017 года в ведомстве было зарегистрировано 963 обращения.

Как сообщает пресс-служба регуправления Роспотребнадзора, жители области обращались по вопросам продажи технически сложных товаров бытового назначения, продажи товаров по образцам, оказания бытовых услуг, продажи швейных товаров, обуви, запчастей для автомобиля.

Среди жалоб в сфере санитарного законодательства поступали вопросы, связанные с качеством и безопасностью пищевых продуктов, условиями их реализации в торговой сети, о санитарно-противоэпидемических мероприятиях, об условиях воспитания и обучения, о порядке подачи уведомления о начале предпринимательской деятельности.

Кстати, с начала года Роспотреб провел на территории Иркутской области 12 тематических горячих линий – по качеству продуктов питания, по вакцинопрофилактике, по вопросам обращения новых банкнот Банка России, профилактике ОРВИ, ВИЧ-инфекции, клещевого энцефалита, по вопросам организации и проведения Чемпионата мира по футболу, ко дню защиты прав потребителей, по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей, детского отдыха, туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом, по вопросам питания в детских учреждениях.

Еще три планируется организовать до конца 2018 года. Так, с 1 по 15 октября проводится тематическая горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ. С 5 по 19 ноября запланировано проведение тематической горячей линии по услугам такси. С 10 по 31 декабря запланировано проведение тематической горячей линии по вопросам качества и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарков.

КООРДИНАТЫ:

Телефон горячей линии управления Роспотребнадзора по Иркутской области: 8-800-350-26-86. Часы работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.30, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00.