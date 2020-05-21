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Общественная жизнь в Иркутской области
22.05.2020

Братчанина с коронавирусом госпитализировали по решению суда

Братск, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Братский городской суд 16 мая вынес решение о принудительной госпитализации горожанина с COVID-19.

Как сообщает пресс-служба суда, ранее мужчине предлагали добровольно госпитализироваться в стационар Братской районной больницы для медицинского обследования и изоляции, но он отказался.

– При вынесении решения суд учел сложившуюся критическую санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории РФ, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции. По мнению суда, административный ответчик в настоящее время потенциально представляет крайнюю опасность для жизни и здоровья населения Иркутской области. Единственным возможным в настоящее время способом исключить угрозу потенциального инфицирования окружающих стало принудительное помещение мужчины в стационар, – отмечают в суде.

В общей сложности на 22 мая Братский горсуд рассмотрел 207 протоколов по нарушителям самоизоляции в условиях пандемии COVID-19. В основном, были выписаны штрафы в размере от 1000 до 2000 рублей и предупреждения. Кроме того, штраф в размере 30 тысяч рублей назначен в отношении шести индивидуальных предпринимателей.

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