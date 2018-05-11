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11.05.2018

Братские металлурги отметили 73-ю годовщину Великой Победы

Братск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники промплощадки БрАЗа поддержали многолетнюю почетную традицию и приняли участие в торжественном шествии, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Многочисленной праздничной колонной проследовали братские металлурги от здания городской администрации к Мемориалу Славы. По маршруту торжественного шествия прошли ветераны, руководители, участники молодежного совета БрАЗа, сотрудники филиала РИК и предприятия «Тимокс», многие в сопровождении семей и родственников – всего порядка 2 тысяч человек.

В колонне также проехала обрабатывающая техника, а на пересечении улицы Ленина и бульвара Победы был установлен трал с образцами продукции БрАЗа, украшенный поздравительным баннером. Поддержали металлурги и всероссийскую акцию «Бессмертный полк», пронеся портреты своих родных, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны. Заводчане возложили сотни цветов и гирлянду в честь тех, кто одержал победу над фашизмом.

«9 мая – самый важный праздник для России, – говорит управляющий директор БрАЗа Евгений Зенкин. – Более семидесяти лет назад советская армия победила в страшной войне, которая никогда больше не должна повториться. Поэтому все мы, наши дети, внуки и правнуки должны помнить о патриотизме и героизме людей, которые завоевали эту великую Победу, помнить какой ценой она нам досталась».

К сожалению, с каждым годом становится все короче список ветеранов Великой Отечественной войны. Сегодня в рядах ветеранской организации БрАЗа осталось 40 тружеников тыла, 6 бывших малолетних узников фашистских концлагерей, два участника блокады Ленинграда и всего три ветерана Великой Отечественной – Александр Федорович Акимов, Константин Николаевич Горшенин и Владимир Михайлович Кауров.

По сообщению пресс-службы БрАЗа ОК РУСАЛ

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