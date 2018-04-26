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26.04.2018

Бренд «иркутскости» вынесли на обсуждение горожан

Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске решили продолжить обсуждать бренд города, разработанного компанией «Инстид» за 1,3 млн рублей. Горожанам предлагают высказать мнение об основных тезисах и смыслах для более глубокой проработки бренда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С материалами разработчиков можно ознакомиться по ссылке: https://yadi.sk/d/-VNRItco3UmUUK. Голосование проводится до 15 мая 2018 года по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3n9ptV_Fn9CS6N6QbivqaDHdsrOl7DO1INmfTOlVpSBjpMg/viewform.

Опросник включает в себя несколько вопросов, касающихся точности описания Иркутска, представленного московскими экспертами. Результаты голосования будут обсуждаться на Общественном совете 22 мая 2018 года в коворкинг-центре «Точка кипения».

Напомним, что в 2017 году была начата разработка концепции бренда и визуального стиля города Иркутска. Авторы провели исследование, необходимое для программы развития туристской дестинации Иркутска, которое включало в себя как исследование городской идентичности, так и исследование туристской отрасли города.

Представленный в апреле вариант вызвал волну обсуждений в соцсетях, были высказаны очень разношёрстные мнения от резко негативных до позитивных.

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