|Общество
|26.04.2018
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Бренд «иркутскости» вынесли на обсуждение горожан
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Иркутск, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске решили продолжить обсуждать бренд города, разработанного компанией «Инстид» за 1,3 млн рублей. Горожанам предлагают высказать мнение об основных тезисах и смыслах для более глубокой проработки бренда. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С материалами разработчиков можно ознакомиться по ссылке:
Опросник включает в себя несколько вопросов, касающихся точности описания Иркутска, представленного московскими экспертами. Результаты голосования будут обсуждаться на Общественном совете 22 мая 2018 года в коворкинг-центре «Точка кипения».
Напомним, что в 2017 году была начата разработка концепции бренда и визуального стиля города Иркутска. Авторы провели исследование, необходимое для программы развития туристской дестинации Иркутска, которое включало в себя как исследование городской идентичности, так и исследование туристской отрасли города.
Представленный в апреле вариант вызвал волну обсуждений в соцсетях, были высказаны очень разношёрстные мнения от резко негативных до позитивных.
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