|Общество
|14.05.2018
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Бронзовый памятник ветерану-десантнику установят на бульваре Гагарина в Иркутске этой осенью
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Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске этой осенью установят памятник ветерану-десантнику. Как сообщил председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников» Вячеслав Лесин, скульптура будет посвящена генералу армии, Герою Советского Союза, командующему ВДВ Василию Маргелову.
– Василий Маргелов – «отец ВДВ»! Именно он превратил воздушно-десантные дивизии в элитные войска. Теперь в Иркутске появится памятник этому легендарному человеку, – подчеркнул Вячеслав Лесин.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в настоящее время памятник высотой 2,2 метра отливают из бронзы. В июне этого года планируется приступить к работам по установлению гранитного пьедестала высотой 1,1 метра. Монумент установят в сквере на пересечении улицы Чкалова и бульвара Гагарина.
Открытие памятника запланировано на сентябрь 2018 года. Также на прилегающей территории будет проведено благоустройство и озеленение.
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