Бронзовый памятник ветерану-десантнику установят на бульваре Гагарина в Иркутске этой осенью

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске этой осенью установят памятник ветерану-десантнику. Как сообщил председатель Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников» Вячеслав Лесин, скульптура будет посвящена генералу армии, Герою Советского Союза, командующему ВДВ Василию Маргелову.

– Василий Маргелов – «отец ВДВ»! Именно он превратил воздушно-десантные дивизии в элитные войска. Теперь в Иркутске появится памятник этому легендарному человеку, – подчеркнул Вячеслав Лесин.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в настоящее время памятник высотой 2,2 метра отливают из бронзы. В июне этого года планируется приступить к работам по установлению гранитного пьедестала высотой 1,1 метра. Монумент установят в сквере на пересечении улицы Чкалова и бульвара Гагарина.

Открытие памятника запланировано на сентябрь 2018 года. Также на прилегающей территории будет проведено благоустройство и озеленение.

СПРАВКА:

Василий Филиппович Маргелов (27 декабря 1908 (9 января 1909 года по новому стилю), Екатеринослав, Российская империя – 4 марта 1990, Москва) – советский военачальник, командующий Воздушно-десантными войсками в 1954-1959 и 1961-1979 годах, Герой Советского Союза (1944 год), лауреат Государственной премии СССР (1975 год). За время службы в ВДВ совершил более 60 прыжков, последний из них в 65-летнем возрасте.