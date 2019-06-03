Бурятия с 11 по 16 июня примет «Неделю туризма на Великом шёлковом пути»

Бурятия, 3.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии с 11 по 16 июня в Бурятии пройдёт «Неделя туризма на Великом шёлковом пути». Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минтуризма.

На мероприятии организуют круглые столы и семинары по актуальным вопросам развития туризма, мастер-классы именитых шеф-поваров с мировым именем, гастрономический фестиваль для гостей и жителей Бурятии.

Мероприятия форума начнутся в историческом городе Кяхта. Здесь 11 июня состоится круглый стол «Роль Русского географического общества в изучении и освоении евразийского пространства», посвященный 125-летию со дня основания Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества.

Ключевые деловые мероприятия Недели туризма пройдут 12 и 13 июня. Например, 12 июня состоится заседание инициативной группы по созданию подкомитета по гастрономическому туризму рабочей группы ЮНВТО по Шелковому пути».

Также в День России 12 июня на площади Советов в Улан-Удэ запланирован гастрономический фестиваль «Вкус шёлкового пути», где рестораны города презентуют специальные тематические сеты и блюда, проведут мастер-классы. Районы республики представят свои гастрономические бренды, среди которых такие как тушенка из мяса яка из Окинского района, облепиховые деликатесы из Селенгинского района, чебуреки 68 размера из Тункинского района, «Посольский» пирог из Кабанского района. Для детей на площади Советов будет работать специальная зона национальных игр стран Шелкового пути, ремесленный ряд, установлена фотозона.

В субботу, 15 июня, гости и жители Бурятии получат возможность посетить ландшафтное представление, посвященный истории Хунну. Ландшафтное представление состоится в живописной местности Тапхар Иволгинского района.