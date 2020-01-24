Бурятский Сагаалган впервые отпразднуют в московском Кремле

Москва, Бурятия, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сагаалган 25 и 26 февраля 2020 года отметят в Москве в рамках Дней республики Бурятия. «Новую эпоху» по Восточному календарю впервые откроют на главной сцене страны.

Как сообщают организаторы, на концерт в Кремле также приглашены мастера искусств из Калмыкии и Тывы. Чтобы вместе отметить общий праздник, на мероприятии в качестве гостей будут присутствовать представители многонациональной буддийской общественности России: этнические калмыки, тувинцы, буряты из Забайкальского края и Иркутской области.

– Московскую публику ожидает уникальная программа, сочетающая характерные особенности самобытной бурятской культуры и современные постановочные технологии. Свое мастерство представят москвичам и гостям столицы выдающиеся артисты и прославленные коллективы (в концертах примут участие около 300 человек), а также известные деятели искусства из Бурятии, среди которых всемирно известные художники и скульпторы Даши Намдаков, Зорикто Доржиев, Жигжит Баясхаланов, – рассказывают организаторы.

Праздник начнется 24 февраля, когда зима сменится весною, и продлится целый месяц. Первый день «Белого месяца» принято встречать в семейном кругу за богатым столом, главным украшением которого является «белая пища»: сливки, творог, саламат, сладкие молочные пенки. В течение целого месяца в буддийских дацанах идут молебны и обряды, родственники и друзья ходят в гости, общаются и дарят друг другу подарки.