Иркутск, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Шестой региональный чемпионат профессионального мастерства «Иркутское гостеприимство – 2018» пройдет в областном центре c 7 по 10 мая 2018 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, участие в нем примут сотрудники гостиничных предприятий Иркутска и Иркутской области.

Организаторы мероприятия – иркутский филиал Российской гостиничной ассоциации (РГА), агентство по туризму Иркутской области, управление культуры, туризма и молодежной политики комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска, школа гостеприимства «Элит Стафф» и УК «Альянс Ресторанс».

В этом году участниками конкурса станут 39 специалистов, которые будут бороться за победу в номинациях «Лучший администратор», «Лучшая горничная», «Лучший официант». Кроме того, предусмотрена специальная номинация «Иркутск, я вернусь! Город, который остается в сердце» для коллективных средств размещения. 10 мая состоится церемония награждения победителей чемпионата.

– Качественное обслуживание в гостиницах нашего города является частью положительного имиджа Иркутска, делает его привлекательной туристской дестинацией и оставляет у гостей города приятные впечатления о пребывании в нашем городе, – отметила директор иркутского филиала РГА Екатерина Процентова.