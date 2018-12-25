Через иркутский аэропорт проследовали два тюленя и две дальневосточных нерпы

Иркутск, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За неделю, с 17 по 23 декабря госинспекторы ветконтроля в иркутском аэропорту на международных рейсах проконтролировали перевозку двух кошек и четырех собак в Китай, Таиланд и Корею.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, при внутрироссийских перевозках досмотрено восемь кошек и собак, два тюленя, две ларги (дальневосточная нерпа), 100 тысяч штук оплодотворенной икры форели и 560 декоративных птиц. Также инспекторы проконтролировали 2869 кг рыбы и морепродуктов, 206 кг кормов и кормовых добавок, 142 кг готовой продукции, 349 кг мяса и мясопродуктов, 4623 штук сырья животного происхождения.

Помещено на ответственное хранение сырьё животного происхождения (камус домашнего северного оленя) в количестве 1784 штук. Груз следовал из Чукотского автономного округа в Бурятию. При этом обнаружено нарушение приказа Минсельхоза РФ, проведен отбор образцов проб для исследования на сибирскую язву в ФГБУ «Иркутская МВЛ». Уже известно, что результат отрицательный.

В соответствии с запретом ввоза на территорию Российской Федерации грузов, подлежащих ветеринарному контролю, без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов за отчетный период на рейсах, прибывающих из зарубежных стран и стран СНГ, изъято и уничтожено девять партий – 7,5 кг продукции. Наложено восемь административных штрафов на общую сумму четыре тысячи рублей.