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08.10.2018

Через иркутский аэропорт за неделю проследовали 225 попугаев

Иркутск, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском аэропорту госинспекторы ветконтроля за неделю, с 1 по 7 октября, досмотрели 225 попугаев и 537 аквариумных рыбок.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора, также при перевозке на внутренних линиях было проверено 15 черепах, три собаки и три кошки. Кроме того, инспекторы досмотрели 3043 кг рыбы и морепродуктов, 74 кг мяса и мясопродукции, 95 кг кормов и кормовых добавок. Всего в пункте пропуска аэропорта Иркутска при внутрироссийских перевозках за неделю досмотрено 3,2 тонны продукции животного происхождения и кормов

На международных рейсах инспекторы проконтролировали перевозку одной собаки и шести кошек во Вьетнам, Японию, Таиланд и Китай, а также 20 кг пантов марала в Японию.

В соответствии с запретом ввоза на территорию Российской Федерации грузов, подлежащих ветеринарному контролю, без разрешений и ветеринарных сопроводительных документов за отчетный период на рейсах, прибывающих из зарубежных стран, изъято и уничтожено 18 партий – 16,4 кг продукции. Наложено 15 административных штрафов на общую сумму 7500 рублей.

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