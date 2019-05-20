Через иркутский аэропорт за неделю проследовали рысь, две куропатки и более 300 декоративных птиц

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - За неделю 13-19 мая через пункт пропуска иркутского аэропорта госинспекторы управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии при внутрироссийских перевозках досмотрели 752 кг рыбы и морепродуктов, а также трех собак, 35,3 тысячи суточных цыплят, утят и индюшат, 630 аквариумных рыбок, 300 декоративных птиц и одну рысь.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на международных рейсах проконтролирована перевозка двух собак в Таиланд, трех кошек в Таиланд и Украину, двух куропаток в Таджикистан и 425 штук струй кабарги в Гонконг.

За это же время было изъято и уничтожено 22 партии грузов, подлежащих ветконтролю и ввезенных без разрешений, общим объемом 20,2 кг. Наложено 18 административных штрафов на общую сумму 9000 рублей.