Четыре поселения Иркутского района отметили в выходные День села

Иркутский район, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Брилка направил приветственные адреса четырем населенным пунктам Иркутского района, которые в минувшие выходные отметили День села – поселок Маркова, села Усть-Куда, Большая речка и Смоленщина.

Как сообщает пресс-служба ЗС, спикер областного парламента подчеркнул, что история сел и поселков Иркутской области неразрывно связана с историей Сибири.

«В ней отмечены как страницы героических побед, так и периоды трудных испытаний. Важно, что каждый раз после непростых времен, село оживало, возрождалось и снова открывало миру свою широкую душу, удивляя неиссякаемой энергией жителей», – отметил Сергей Брилка.

По мнению председателя Законодательного собрания, День села – особенный праздник для тех, кто вложил частицу души в его становление и развитие. «Сегодняшние успехи и достижения поселения – это заслуга многих поколений, пронесших любовь и преданность малой родине через всю жизнь», – сказано в поздравлении Сергея Брилки

Сергей Брилка поблагодарил жителей сел и поселка за добросовестный труд и искреннюю любовь в родной земле, которую они передают младшему поколению, и пожелал добрых дел и новых свершений на благо любимых сел и всей Иркутской области, здоровья, семейного уюта и благополучия.