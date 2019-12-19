Четыре проекта из Иркутской области претендуют на звание «Лучшее событие 2020 года»

Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Национальный календарь событий завершил прием заявок в рамках всероссийского конкурса на Лучшее событие года-2020. На конкурс поступило более двух тысяч заявок из 76 регионов России, в том числе четыре из Иркутской области, сообщает пресс-служба регионального агентства по туризму.

На звание лучшего события 2020 года претендуют День рождения Байкальского Деда Мороза , третий Байкальский открытый международный турнир по подледной рыбалке «BOTIF-2020» , международный фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада» и международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале» .

Представленные проекты будут оцениваться конкурсной комиссией, в состав которой войдут представители государственной власти, отраслевых ассоциаций и зарубежных офисов по туризму, турфирмы, а также представители СМИ.

Одновременно с работой экспертов на официальном портале Национального календаря событий EventsInRussia.com проходит народное онлайн-голосование, которое продлится до 21 декабря 2019 года. В итоге 20 проектов, получивших большее количество голосов по результатам открытого голосования, будут удостоены статуса «Лучшее событие 2020 года».