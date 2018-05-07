Четыре ветерана получили Почётные грамоты Законодательного собрания Иркутской области

Иркутская область, 8.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка встретился с делегациями ветеранов Великой Отечественной войны муниципальных образований области на торжественном праздничном приеме губернатора Иркутской области, посвященного 73-ей годовщине Победы. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Сергей Брилка отметил, что внимание, уважение и забота о ветеранах, участниках войны и тружениках тыла – один из приоритетов в работе Законодательного собрания. В ходе праздничного приема прошло награждение ветеранов.

Областной парламент принял решение наградить Почётными грамотами Законодательного собрания Иркутской области четырёх ветеранов. Екатерина Петровна Крамник во время Великой Отечественной войны активно помогала фронту в тылу, а после окончания войны более 50 лет трудилась в строительной отрасли, и является ветераном труда. Сегодня она активно участвует в общественной работе Ленинского совета ветеранов Иркутска.

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Максимович Кучеренко имеет награды «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», Орден Отечественной войны 2-й степени, много других наград. Всю свою жизнь он посвятил труду, ему присвоено звание «Ударник коммунистического труда», был награжден медалью «Ветеран труда», и сейчас ветеран – очень активный деятель Шелеховской районной общественной организации.

Участник боевых действий Любовь Николаевна Корнилова в период Великой Отечественной войны являлась командиром дальномерного отделения Забайкальского военного округа восточного фронта, имеет награды «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», медаль Жукова, юбилейные награды. 32 года Любовь Николаевна трудилась на Восточно-Сибирской железной дороге и награждена знаком «Почетный железнодорожник».

Яков Гаврилович Ковалев участвовал в боях по снятию блокады Ленинграда. Также он служил на Балтийском флоте, награжден орденом Славы 3 степени, Отечественной войны 1 степени, медалью «За отвагу». В настоящее время он является членом комиссии по военно-патриотическому воспитанию, выступает в школах, проводит уроки мужества для молодежи.

Для гостей торжественного приема была организована концертная программа с выступлениями солистов Иркутского областного музыкального театра имени Загурского, семейного казачьего ансамбля «Русичи», а также театрализованная постановка встречи героев в сибирской деревне. Со сцены звучали поздравления с Днем Победы, рассказы о подвиге сибиряков в годы Великой Отечественной войне, ветераны делились воспоминаниями, были показаны кадры кинохроники.