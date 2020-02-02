Четверо пассажиров с рейса Пекин-Иркутск госпитализированы с высокой температурой

Иркутск, 3.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Четверо пассажиров, прибывшие 3 февраля в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

У всех пациентов повышенная температура. Это выяснилось при оценке состояния пассажиров, которую специалисты санитарно-карантинного контроля Роспотребнадзора провели на борту самолёта, сообщили в правительстве Иркутской области.

– Предварительный диагноз заболевших – ОРВИ. Граждане, контактировавшие с больными, изолированы в медицинские организации для осмотра. У всех будут проведены диагностические исследования с учётом эпидемиологической ситуации и на коронавирусную инфекцию, – отметили в Минздраве.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Скончались несколько десятков человек. Россия с 1 февраля ограничила авиасообщение с Китаем, для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в города Китая и Гонконг только граждан Китая, на рейсы из Китая – только граждан России и стран СНГ. В остальных случаях пассажирам будет оформлен вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов.

Ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов формирования АО «ФПК» сообщением Чита – Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия. ВСЖД с 3 февраля временно приостановила железнодорожное сообщение с Китаем. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

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