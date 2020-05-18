Численность населения Иркутской области к апрелю сократилась на 3,7 тысяч человек

Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Численность постоянного населения Иркутской области за январь-март 2020 года уменьшилась на 3,7 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

По сравнению с январем-мартом 2019 года число зарегистрированных новорождённых уменьшилось на 5,3%, а умерших людей – увеличилось на 1,2%. Всего в 2020 году к апрелю в регионе родились 6 тысяч 597 детей. Умерли 7 тысяча 836 человек, в том числе 35 детей до года. Это на 10 меньше, чем в прошлом году.

За первый квартал 2020 года зарегистрировано 3 тысячи 32 брака и 2 тысячи 794 развода. На одну тысячу браков пришёлся 921 развод. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года браков зарегистрировано меньше на 2,1%, а разводов – на 0,3%.

По сравнению с январем-мартом 2019 года число прибывших сократилось на 4,9%, а выбывших увеличилось на 13,2%, миграционная убыль возросла на 1 тысячу 78 человек – в 6,5 раза. Отрицательное сальдо миграции на 75% сложилось за счет оттока населения в другие регионы России и на 24,8% – в страны СНГ. За первый квартал в Иркутскую область прибыли 10 тысяч 668 человек, в том числе из-за границы 618, уехали 13 тысяч 123 человека, в том числе за рубеж – 1 тысяча 235 человек.

Напомним, численность постоянного населения Иркутской области в 2019 году уменьшилась на 6,5 тысяч человек. Ранее резкое снижение рождаемости в Иркутской области объяснили «эхом девяностых». При этом по состоянию на 1 января 2019 года, общая численность населения Иркутской области составила 2 млн 397 тысяч 763 человека. Это был исторический минимум за последние 30 лет. Только за 10 лет – с 1 января 2009 года – жителей Иркутской области стало на 50 тысяч человек меньше. В 2018 году за счёт миграции Иркутская область потеряла 5910 человек, в 2017 году – 5927.