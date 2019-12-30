Хоккеисты «Байкал-Энергии» поздравили с Новым годом детей-сирот

Иркутск, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Хоккеисты «Байкал-Энергии» по доброй традиции поздравили с наступающим Новым годом детей-сирот. Они навестили воспитанников центров помощи 30 декабря, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.

– Воспитанникам центров помощи спортсмены, совместно с генеральным спонсором «En+ Group», подарили подарки, а также привезли сладкие сюрпризы и несколько ящиков мандаринов, – говорится в сообщении.

После поздравления хоккеисты пообщались с детьми и рассказали обо всех аспектах жизни спортсменов. Ребята интересовались количеством тренировок, расспрашивали о пути в спорте и многом другом.