Что делать, если ключ сломался прямо в замочной скважине?

Российская Федерация, Украина, 9.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Херсоне, южном городе Украины, 3 сентября в службу спасения МЧС обратилась жительница одного из микрорайонов. Она рассказала, что пришла домой со старшим сыном, но когда открывала входную дверь, ключ сломался и остался в замке. В квартире на тот момент был 7-летний сын. Прибывшие спасатели успешно избавились от обломков ключа и отрыли замок, не прибегая к грубой силе. Подобные новости можно нередко встретить на различных информационных порталах, да и сами сотрудники МЧС признаются, что слишком часто им приходится вскрывать те или иные замки: кто-то забудет или потеряет ключ от квартиры, у кого-то дети запрут входную дверь изнутри – случиться может всякое. Но далеко не всегда в таких ситуациях стоит обращаться в службу спасения, ведь МЧС занимается в основном происшествиями, которые представляют опасность для жизни людей и животных. Если же опасности нет, а открыть дверь всё равно надо, лучше обращаться в специальные службы по вскрытию замков. Так, вскрыть замок в Чите поможет компания «Открытие». Сотрудники фирмы – настоящие профессионалы своего дела. Они прибудут на место в течение 20 минут, помогут разобраться с замком и даже дверь в целости сохранят! Впрочем, это далеко не единственная причина, по которой можно обращаться в эту фирму. Компания занимается не только входными дверьми, но и автомобилями, гаражами и сейфами. Минимальная стоимость вскрытия обычных и автомобильных замков начинается с 1000 рублей. За закрытую гаражную дверь придётся заплатить минимум 1200 рублей, а вот сейфы обладают самым сложным и защищённым механизмом замка, так что за такое вскрытие придётся заплатить как минимум 2000 рублей. Помимо всего прочего, компания «Открытие» занимается врезкой и заменой замков. Но обезопасить себя от неприятной ситуации с закрытой дверью может каждый. В первую очередь надо тренировать свою память: чаще всего специалистов по вскрытию замков вызывают именно из-за забытых ключей. Важно следить за своими детьми и не давать им возможности случайно запереть входную дверь: для этого надо прятать ключи или брать с собой запасные. Важно также аккуратно относиться к замку, вовремя обновлять его на новый, более надёжный и эффективный, и не пытаться слишком сильно давить на ключ в замке даже в случае небольшой неисправности механизма! Иначе ключ может запросто сломаться прямо в замочной скважине, а с такой проблемой разобраться самостоятельно уже не получится. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.