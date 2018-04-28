Что понадобится на грядках

Российская Федерация, 30.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В эти дни начинается садово-огородный сезон и многие жители области будут проводить на своих участках каждую свободную минуту. Как обычно, их ожидает много работы, значительно облегчить которую поможет специальный инвентарь – о нем мы и хотим сегодня рассказать. Косилка Это очень нужный инструмент, который поможет владельцам дачных участков не только легко избавляться от сорняков, но и формировать идеально ровные газоны, поддерживая их в таком состоянии на протяжении всего лета. Очень хороши в этом плане косилки, созданные на базе электрокультиватора: их небольшие габариты и простота в эксплуатации позволяют обрабатывать садовые и дачные участки объемом до 20 Га. Такие устройства могут обладать как электрическим приводом, так и бензиновым двигателем. Хотите ознакомиться с общим описанием и техническими характеристиками данных косилок? Подробнее тут. Культиватор Это простейшее устройство, представляющее собой металлический стержень длиной чуть больше метра. На одном его конце закреплена широкая ручка, а второй конец заканчивается специальными зубцами. Когда культиватор упирают в землю и начинают вращать вокруг своей оси, эти зубцы углубляются в почву, великолепно разрыхляя ее. Также этим инструментом можно удалять с участка сорняки, причем, в отличие от лопаты, он очень щадяще нагружает спину. Дело в том, что при работе культиватором мускульные усилия равномерно распределяется между руками, спиной, плечами, ногами и брюшным прессом. Лопата из вил Еще один простейший инструмент – лопата, переделанная из вил. Для того чтобы сделать его самостоятельно, к кончикам вил приваривается металлический уголок – он выполняет роль лезвия лопаты. А оставшиеся щели между зубьями позволяют перекапывать участок, не переворачивая пласты грунта, и, соответственно, не затрачивая на это дополнительных сил. Также получившимся инструментом очень удобно выкапывать корнеплоды. Кстати, такую лопату вовсе не обязательно конструировать самостоятельно: можно поискать ее на ближайшем колхозном рынке. Плоскорез По своему функционалу этот садово-огородный инструмент является альтернативой тяпке. Вот только, если верить мнению бывалых огородников, плоскорез гораздо удобнее и универсальнее тяпки. Не удивительно, ведь им можно рыхлить землю, подрезать молодые сорняки, пропалывать, косить траву вокруг плодовых кустов. А еще плоскорез оказывается незаменим при выравнивании грядок, формировании буртов и засыпки семен. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.