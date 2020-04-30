Что ждет россиян в мае: какие изменения в законодательстве вступают в силу

Интернет, 01.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В мае вступают в силу изменения в правила перевозки пассажиров, покупки билетов на поезд, маркировки велосипедов и питания детей в школах, денежных переводах. Об основных изменениях – в подборке « Афанасий Бизнес ». «Наливайки» больше не нальют С 5 мая придется закрыться небольшим точкам по продаже алкоголя, расположенным в жилых домах, в народе прозванными «наливайками». Если площадь зала обслуживания меньше 20 квадратных метров, – бизнес придется свернуть. Регионам разрешено принимать собственные меры – вплоть до полного запрета на торговлю алкоголем в таких заведениях. Также субъекты РФ могут повысить требования к минимально возможной площади подобных рюмочных и баров. Переводы без комиссий С 1 мая банкам будет запрещено брать комиссию переводы в Системе быстрых платежей до 100 тысяч рублей в месяц. При переводе свыше этой суммы в месяц предельное значение комиссии составляет не более 0,5% от суммы перевода, но не более 1 500 рублей. Велосипеды промаркируют Закончился эксперимент об обязательной маркировке велосипедов. По его итогам может быть принято решение о введении обязательной маркировки, пишет «РГ». Код маркировки наносится в виде этикетки с Data Matrix кодом. Он позволит потребителям узнать всю информацию о происхождении велосипеда – информация также будет загружаться в мобильное приложение «Честный знак». С его помощью и возможно проследить всю историю велосипеда. Оставьте телефончик При покупке билета на поезд спросят номер телефона или адрес электронной почты. Норма действует уже с 23 апреля 2020 года. При оформлении билета на поезд в железнодорожной кассе, на сайте компании или с помощью мобильного приложения, пассажиры будут обязаны предоставить свою контактную информацию. Это может быть номер мобильного телефона или адрес электронной почты. Школьники не останутся голодными С 1 мая вступает в силу закон о бесплатном обеспечении детей начальных классов горячим питанием. К 1 сентября 2023 года оно появится во всех школах. Субсидии малому и среднему бизнесу 1 мая налоговая служба запустит специальный сервис для выплаты субсидий бизнесу в размере одного МРОТ на каждого сотрудника. Выплаты в размере 12 130 рублей будут давать предприятиям малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших отраслей. Важное условие: количество работников должно составлять не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года. Эксперимент – трудовые договоры в электронном виде В некоторых организациях отработают введение электронного документооборота при работе с кадрами. Эксперимент пройдет с 5 мая 2020 года по 31 марта 2021 года включительно. Участие в нем будет только на добровольной основе. Вводится ответственность за самовольную перепланировку помещений За незаконную перепланировку с 5 мая 2020 года будут штрафовать. Касается это не только жилых помещений в многоквартирных домах, но и нежилых. Административная ответственность распространяется на граждан, юридических и должностных лиц. Иностранцам станет легче Теперь прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения визы, иностранцам, можно будет неоднократно обращаться с заявлением на переоформление трудового патента без выезда с территории РФ. Норма вступит в силу с 5 мая. «Поправки направлены в том числе на обеспечение госбезопасности и нераспространение коронавирусной инфекции», – пояснили в Госдуме. Производство в исправительных учреждениях С 5 мая разместить производство в исправительных учреждениях ФСИН можно будет без проведения торгов при соблюдении некоторых требований. Закон позволит трудоустроить заключенных и наладить выпуск востребованной продукции, например, средств индивидуальной защиты. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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