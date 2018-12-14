«Чувствуй лучше» – иркутян зовут на выставку о ВИЧ с дополненной реальностью

Иркутск, 15.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея открылась выставка с дополненной реальностью «Чувствуй лучше» центра СПИД. Об этом сообщает пресс-служба музея.

Девять экспозиционных точек рассказывают о строении ВИЧ, о том, как он развивается в опасный для жизни хронический недуг, отвечают на вопрос, почему больной им человек долгое время может не чувствовать никаких изменений в собственном организме, и каким образом антиретровирусной терапии удается его подавить.

На выставке также можно узнать об истории распространения ВИЧ-инфекции по разным уголкам Земли, в том числе в России и в Иркутской области, о появлении и деятельности всемирного движения по борьбе с данным социально значимым заболеванием.

Профилактическим новшеством выставки станет применение технологии дополненной реальности. Специальное приложение, которое посетители могут установить на свой смартфон или планшет, позволит увидеть на экране устройства гораздо больше, чем предлагают статичные выставочные стенды. Изображения вируса, а также характерных признаков заболевания оживут в режиме реального времени.

Выставка работает до 20 декабря в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея. Вход свободный.