Далай-лама рассказал о секретах счастья

Интернет, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Далай-лама поделился с обществом секретами счастья. По его словам, оно связано с «шестым сознанием» и «покоем ума», а не с пятью органами чувств или материальными приобретениями. Он отметил, что Россия способна внести существенный вклад в развитие этой идеи, сообщают «Аргументы недели» .

– Настоящее же счастье связано с шестым сознанием. В буддизме выделяют пять видов сознания, связанных с органами чувств, и шестой вид сознания – ментальный... если вы испытываете неприятные ощущения, связанные с органами чувств, то при наличии определенного опыта работы с ментальным уровнем, вы можете сохранять покой ума, – рассказал религиозный лидер РИА Новости.

Далай-лама добавил, что материальные ценности способны подарить только «чувство наслаждения», но «ментальные сознания выше» всего этого, поэтому он призывает всех работать над своим ментальным сознанием, добиваясь «покоя ума» и уходя от рабства «чувственных переживаний».