Дата открытия колеса обозрения в Иркутске станет известна после 12 июня

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в очередной раз откладывается дата открытия колеса обозрения на острове Конный. О том, когда его запустят точно, станет известно только после 12 июня, сообщил Телеинформу гендиректор компании «Планета», монтирующей аттракцион, Артём Цыденов.

Комментировать причины очередной задержки он отказался.

Напомним, колесо обозрения обещали запустить в 2017 году. Затем дату сдвинули на зиму, а потом и на начало июня 2018 года. К лету колесо смонтировали, а 3 июня на нём появились первые кабинки. Сейчас, сообщают очевидцы, на аттракционе вывешены все кабинки. Они, кстати, тёплые, потому кататься на Колесе можно будет круглый год.

Ранее задержку объясняли тем, что часть конструкции пришла с опозданием на полтора месяца.