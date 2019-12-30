Дед Мороз от Сбербанка побывал в гостях у детей Тулуна и Нижнеудинска

Иркутская область, 31.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Праздничные новогодние елки для детей территорий, где летом 2019 года случилось наводнение, организовали сотрудники Байкальского банка Сбербанка.

Как сообщает пресс-служба банка, 28 декабря во Дворце культуры «Прометей» в Тулуне и санатории-профилактории «Истоки» в Нижнеудинске прошли праздничные мероприятия. 98 детей приняли участие в театрализованном представлении с танцами, песнями и стихами.

–Уходящий год для семей Тулуна и Нижнеудинска был годом испытаний и дети пережили потрясение от ЧС наряду со взрослыми. Наш банк поддерживал эти территории все это время, а сейчас, в преддверии Нового года, хочется создать нашим землякам праздничное настроение. Горящие счастьем детские глаза – лучший подарок для всех нас. Пусть это детское счастье приумножится в следующем году и дети никогда не вспомнят то, что пережили их семьи в 2019 году, – отметила управляющий Братским отделением Байкальского банка ПАО Сбербанк Елена Орбидан.

Новогодний праздник познакомил детей с Малефисентой - сказочной героиней, случайно «заморозившей» Деда Мороза и елочку. Дети, путешествуя по новогоднему маршруту, играли и выполняли ее задания, наряжали елку, участвовали в эстафетах и конкурсах, и общими усилиями расколдовали Деда Мороза и саму Малефисенту, которая забыла о своем коварстве и стала доброй феей. Сказка от Сбербанка завершилась традиционным вручением сладких подарков для детей.