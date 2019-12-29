Декабрь в Иркутской области, несмотря на морозы в последние выходные 2019 года, выдался тёплым

Иркутская область, 30.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Декабрь-2019 подтверждает 30-летнюю статистику о том, что в 50% случаев первый месяц зимы в Иркутской области тёплый. В 37% – холодные, оставшийся процент приходится на норму. Об этом 30 декабря на пресс-конференции рассказала заместитель начальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. Средняя температура в Иркутской области в декабре 2019 года оказалась на 1-7 градусов теплее обычного. В западных и южных районах Иркутской области она составила -11, -17 градусов, в северных и верхнеленских – от -21 до -30 градусов. Что касается осадков, то их объём близок к норме, несмотря на то, что в том же Иркутске во второе декаде месяца снег шёл почти ежедневно. Всего при норме 19 мм в этом месяце выпало 22 мм. – Декабрь был снежной для западной, центральной и южной части Иркутской области. Здесь местами выпало от полутора до двух месячных норм, – сказала Юлия Янькова. Несмотря на общую тенденцию, сибирские морозы напомнили о себе жителям региона. В последние выходные 2019 года на Иркутскую область сместилась арктическая холодная масса, сибирский антициклон усилился, и температуры резко упали. – С 28 на 29 декабря наблюдалась самая холодная ночь в этом месяце. Температура по территории составила от -36 до -40 градусов, а местами от -41 до -47. Холодной ночь была и с 29 на 30 декабря, но за счёт того, что ветер стал южным, к нам смещается тёплая воздушная масса. К утру уже на части территории уже потеплело. Особенно это было заметно в Иркутске: вечером температура была -26,-29 в пригородной зоне, а к утру она повысилась до -15,-20 градусов, – пояснила замначальника Иркутского УГМС. Юлия Янькова отметила, что эти морозы никаких рекордов не побили: в целом по территории это происходит из года в год, а температура за -40 в северных районах наблюдалась уже в ноябре. Хотя, отметила метеоролог, для Иркутска такие холода, безусловно, нетипичны. Кстати, в прошлом году декабрь в Иркутске выдался на четыре градуса ниже нормы. Тем не менее, ослабление морозов продолжится. В ночь на 31 декабря температура составит от -21 до -26, местами – от -30 до -35 для центральных и верхнеленских районах. В минувшую ночь по северу и Верхней Лене у нас было до -45, в ближайшую ночь – до -40. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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